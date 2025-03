Noi da oggi avremo un'Università sicuramente più libera, più aperta, più inclusiva, più qualificante. Nei prossimi anni formeremo 30.000 medici in più, e saranno bravi medici, competenti, capaci, che non avranno, diciamo, come soglia tra loro e l'Università un test a crocette ma 6 mesi di preparazione formativa, caratterizzante, che li renderà medici più competenti. .