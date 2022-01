"Dare, al più presto, tutti gli strumenti possibili tutti i dispositivi; le FFP2 gratuitamente non solo ai professori ma anche agli studenti, provvedere a tutti i dispositivi possibili per areare i locali delle delle scuole, e così come abbiamo fatto, mantenere quella quota di assunzioni di insegnanti messa a disposizione già nella scorsa finanziaria per consentire la sostituzione di quegli insegnanti che si ammalano.".