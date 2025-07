Mattarella su Gaza: perseverare è diabolico

Le azioni di Mosca e le parole di Mattarella. Dalla Russia arriva una nuova offensiva all'indirizzo del Capo dello Stato e non solo. Nel mirino del Ministero degli Esteri da tempo, Sergio Mattarella e con lui il Ministro degli Esteri Tajani e della Difesa Crosetto, viene inserito in una lista di russofobi, dichiarazioni e nomi di personalità istituzionali, di Paesi europei e della NATO, presentati come esempi di "hate speech", odio contro Mosca. La frase citata di Mattarella è quella pronunciata durante una Lectio Magistralis all'Università di Marsiglia lo scorso 5 febbraio, in cui veniva analizzato un parallelo concettuale tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e gli attuali atteggiamenti aggressivi, tra cui l'attacco russo all'Ucraina. Immediata la replica dell'Italia, con la Farnesina che convoca l'ambasciatore russo e la solidarietà bipartisan della politica, a cominciare dalla Premier Meloni che parla di propaganda e inaccettabile provocazione da parte di Mosca. Mattarella dal canto suo tiene il punto, come sempre, e nel corso della tradizionale Cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare al Quirinale, ricorda come la postura aggressiva della Russia prosegua. Invita a fare tesoro, ancora, dell'esperienza della storia. "Oggi", dice, "molti protagonisti vogliono essere temuti più che stimati e apprezzati". "L'aggressione della Russia all'Ucraina ha cambiato la storia d'Europa. Quel grande Paese, che tale rimane, malgrado le gravi responsabilità che la sua attuale dirigenza si è assunta di fronte alla storia, e sulla cui collaborazione avevamo nutrito ampia fiducia nell'Unione Europea, ha assunto sempre più una sconcertante configurazione volta allo scontro di potenza militare". Di qui la necessità, spiega, di adeguate capacità difensive dei Paesi dell'Unione Europea, perché questa possa realmente svolgere il ruolo cui è chiamata: attrice di sicurezza e promotrice di pace. Poi il duro monito anche sulla situazione a Gaza, sempre più intollerabile. "L'incredibile bombardamento della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, è stato definito un errore. Da tanti secoli, da Seneca a Sant'Agostino ci viene ricordato che: errare humanum est, perseverare gravissimo riaffiorare dell'antisemitismo che si alimenta anche di stupidità. gravissimo riaffiorare dell'antisemitismo che si alimenta anche di stupidità. .