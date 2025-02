Molinari: se in Ucraina contingente ONU, valuteremo invio

Macron dice: i Paesi europei di propria iniziativa mandino delle truppe sul campo. Su questo Salvini, come Tajani, come la Meloni hanno detto: l'Italia non è interessata. Dovesse esserci una missione internazionale di peacekeeping è evidente che si valuterà. Ma siamo ben lontani da quel momento, anche perché adesso stiamo parlando di una pace che purtroppo ancora non c'è. Quindi noi pensiamo che il Presidente Trump abbia fatto bene ad avviare un tavolo negoziale. È ovvio, questo tavolo negoziale non può prescindere dalla presenza dell'Ucraina, perché non si fa la pace per conto terzi. .