Morra a L'Ospite: "Maggioranza ampia ha meno efficacia"

Mi preme insomma sottolineare un dato: io credo che agli Italiani interessa capire cosa e come il governo possa fare per risolvere le tante crisi che deve affrontare, perché noi abbiamo dei doveri istituzionali. Poi del futuro politico di Nicola Morra insomma, credo che sia... Però lei crede che questo governo non possa affrontare, diciamo, nella maniera migliore questa crisi perché ha votato no alla sua fiducia. Intanto mi preme sottolineare anche un dato politico che era stato già rilevato da Giuseppe Conte, quindi non dal sottoscritto ma da qualcuno che ha più peso del sottoscritto: quanto più la maggioranza è allargata, tanto più il livello di coesione interna su alcuni temi importanti potrebbe diminuire. C'è un rapporto inversamente proporzionale fra il perimetro della maggioranza stessa e l'intensità dell'azione della maggioranza stessa. Le faccio un esempio. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo posto come nostre battaglie la risoluzione del conflitto di interessi, la lotta all'evasione fiscale, soprattutto alla grande evasione fiscale, la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, non sono proprio convinto che tutte le altre forze che hanno appoggiato l'esecutivo Draghi siano desiderose di muoversi in quella direzione. Francamente io sono entrato in Parlamento per fare cose giuste e non per perdere tempo.