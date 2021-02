Io ho un buon rapporto con Alessandro ma proprio perché è un buon rapporto, è un rapporto di lealtà e non di fedeltà. Io ad Alessandro ho fatto sapere sempre con affetto, ma anche con forza, che certe cose non andavano. Naturalmente rispetto le posizioni degli altri perché siamo in democrazia e dobbiamo tutti rispettarci, ma dobbiamo anche e soprattutto lavorare con razionalità.