Morra smentisce ricostruzione blitz alla Asl di Cosenza

Io sabato mattina mi sono recato presso gli uffici dell'azienda sanitaria provinciale di via Alimena, qui a Cosenza, per ottenere informazioni in merito alle modalità di prenotazione per il vaccino per ultra ottantenni. Di fatto le modalità di prenotazione risultano inefficaci. Mi trovo anche scritto che io avrei fatto pressioni per far vaccinare i miei suoceri. A me tutto questo fa sorridere, anche perché il mio suocero non c'è più dal 6 giugno del 2020, quindi far vaccinare qualcuno che è defunto è un pochino impossibile. Mia suocera si è vaccinata già un paio di settimane fa, anche lei attraverso la modalità per telefono.