La morte di Armani, cordoglio della politica

Ambasciatore in pectore d'Italia nel mondo. È questo l'ultimo saluto delle istituzioni a Giorgio Armani. Tra i primi a rendere omaggio al grande stilista Sergio Mattarella, che parla di "maestro dello stile e della moda, simbolo del genio italiano nel mondo". Nel comunicato del capo dello Stato si legge il ritratto di Armani, personalità schiva e riservata, che ha ridefinito a livello internazionale i canoni dell'eleganza e del lusso. Esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani la Premier Meloni: "con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero, simbolo dell'Italia migliore", scrive. E così i Presidenti di Senato e Camera. "Ha reso l'eleganza linguaggio universale" dice Ignazio La Russa. "Ha portato il made in Italy nel mondo", aggiunge il Presidente dell'assemblea di Montecitorio Fontana. Cordoglio e gratitudine per quanto fatto arrivano dal Ministro degli Esteri Tajani. "Maestro di stile insuperabile" per l'altro Vicepremier Salvini. Di "grande protagonista del made in Italy" parla Angelo Bonelli di Verdi e Sinistra, mentre per Maurizio Lupi Armani era "un visionario, simbolo dell'eccellenza italiana". Per Maria Elena Boschi, "Armani è stato capace di trasformare il sogno dell'eleganza in realtà". "Simbolo dell'italianità nel mondo" per il leader di Azione, Carlo Calenda.