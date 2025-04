Il Consiglio dei Ministri straordinario convocato a palazzo Chigi ha decretato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco. Nel corso della riunione è stata anche decisa la nomina del capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano a commissario straordinario per la gestione dei flussi di fedeli in vista dei funerali del Pontefice, previsti per sabato 26 aprile.