E' grande lo sconcerto di tutto il mondo politico istituzionale e sindacale, dopo una breve malattia si è spento Guglielmo Epifani storico leader sindacale poi passato alla politica. Una vita alla guida della CGIL vice di Sergio Cofferati prima dal 94 al 2002 quando poi diviene segretario generale fino al 2010. Nel 2013 eletto parlamentare dem e per un breve periodo a seguito delle dimissioni di Bersani diventa sempre nel 2013 segretario PD lasciando nel dicembre dello stesso anno a Matteo Renzi fino al passaggio qualche anno dopo proprio insieme a Bersani a Liberi e Uguali. Aveva 71 anni era nato a Roma nel 50, colto, raffinato, gentile ma anche fermo e deciso nelle sue scelte, nella sua linea alla maggiore organizzazione sindacale prima al Nazareno poi. Condivise al vertice del sindacato con Cofferati gli anni della battaglia sulla difesa dell'articolo 18 che portò in piazza milioni di lavoratori contro la riforma voluta dal governo Berlusconi. Laureato in filosofia aveva speso gran parte della sua attività e della sua carriera nella CGIL, esempio di cosa vuol dire essere un dirigente sindacale, dice l'attuale segretario della confederazione generale del lavoro Landini, un giorno triste per il sindacato ricordano i leader di Cisl e Uil Sbarra e Bombardieri. Il cordoglio delle istituzioni della politica è immediato, trasversale e unanime, il suo impegno ha arrecato un contributo alla storia del movimento sindacale è il messaggio del capo dello Stato Mattarella l'esempio di un impegno al servizio dei più deboli, dice il premier Draghi lo stesso Cavaliere riconosce la guida di CGIL e PD portata avanti con equilibrio e generosità. Onoreremo la sua memoria scrive il segretario PD Letta, tristezza per l'improvvisa scomparsa commenta il leader della Lega Salvini, una vita spesa per i diritti e la dignità del lavoro ricordano Conte e i Cinque Stelle, un vero riformista, il pensiero di Bersani e per l'ex premier Renzi se ne va un vero signore.