Mosca attacca Mattarella, Tajani convoca ambasciatore russo

Riarmo, Difesa comune europea, sostegno a Kiev. L'europa prova a riordinare le idee, ma la politica continentale nazionale si divide. E se infatti sul summit in videoconferenza convocato dal Primo Ministro britannico Starmer una decisione se partecipare o meno da parte della Premier Meloni ancora non è arrivata, quel che appare come un dato di fatto è che sul Rearm EU di Von der Leyen il voto favorevole di Strasburgo è arrivato ma ha diviso i partiti la stessa maggioranza e così le Opposizioni. Quanto alla riunione dei volenterosi, questa la linea del Governo, si può partecipare a patto che all'ordine del giorno non vi sia il solo punto che preveda l'invio di truppe in Ucraina su cui l'Italia a queste condizioni è contraria. "Meglio una missione di pace ONU spiega il vice Premier Tajani. Le spaccature in Europa delle forze politiche italiane danno l'idea di quanto difficile sia trovare una sintesi su questi temi. Lega contro da una parte no a deleghe in bianco su eserciti sulla pace e sostenere gli Usa, conferma il Consiglio federale. Azzurri e Fratelli d'Italia a favore dall'altra Cinque Stelle, Verdi e Sinistra contro centristi a favore PD spaccato. "L'Ucraina non abbiamo alcun problema. La nostra politica è sempre stata chiara, lineare, a testa alta, senza alcun dubbio e tentennamento. Il problema è che adesso qualcuno in Europa pensa che la soluzione sia spaccare l'Europa dagli Stati Uniti Il Pd continua a occuparsi dei problemi delle persone, dei problemi quotidiani. Dopo quello che è accaduto ieri, sicuramente serve un chiarimento politico. Le forme e i modi li valuteremo". Un clima quello europeo e nazionale nel quale si inserisce Mosca con un nuovo attacco diretto al Capo dello Stato. La portavoce del ministero degli Esteri Zacharova bolla come "Menzogne e falsità le parole di Mattarella su nucleare pronunciate qualche giorno fa in Giappone. A Hiroshima dal Memoriale della Pace, la Ground Zero della Seconda Guerra Mondiale, il Presidente aveva parlato di "Sconsiderate inquietanti minacce nucleari e di una pericolosa narrativa che arriva da Mosca. Pyongyang e non solo". La solidarietà dei partiti è bipartisan e non tarda la risposta del Governo, con Tajani che convoca l'Ambasciatore russo. .