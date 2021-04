Mulè: riaperture ad aperto a fine mese, allentare coprifuoco

Con l'inserimento nella zona gialla e quindi la riapertura contestuale degli esercizi commerciali, non soltanto all'ora di pranzo, io mi auguro anche la sera e soprattutto, di tutti i luoghi, penso alle palestre, penso alle piscine, penso a quei luoghi che, messi in sicurezza, possono e devono riaprire, già io penso e spero, dalla fine di aprile. Si sta ragionando su un coprifuoco che venga allungato, se non sarà mezzanotte, undici e mezza, adesso facciamo che Cenerentola, andava a letto anche all'una, per quanto mi riguarda, quindi come dire, poco cambia.