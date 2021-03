Musumeci a Sky TG24: Aumento contagi, ma nessun allarme

Presidente Musumeci, al momento la Sicilia abbiamo visto che è tra le regioni che rimane arancione, però, è vero pure che aumentano i comuni in zona rossa. Sì, dico che quando siamo passati dal giallo all'arancione avevamo ancora i parametri che ci consentivano di restare in giallo se la strategia nazionale lo avesse consentito. Abbiamo condiviso questa misura improntata alla prudenza con un po' di amarezza in verità. E tuttavia i nostri dati, sono ancora dati fisiologici, non allarmanti. È cresciuto il numero dei contagi negli ultimi giorni, ma non c'è pressione sugli ospedali. Gli ingressi in terapia intensiva ieri sono stati appena quattro. Continuiamo a perdere vite umane, 22, ma è un dato assolutamente diverso rispetto alle settimane passate. Certamente noi siamo convinti che bisogna soprattutto in questo mese di aprile tenere alta l'attenzione, perché, la Sicilia in modo particolare, per la fragilità del suo tessuto imprenditoriale ha bisogno di guardare al futuro con ottimismo e con immediatezza ed ecco perché io non mi stanco mai di dire al Governo centrale, mandanti presto i ristori, i sostegni e che soprattutto siano concreti. Perché se la media dovesse essere di 3000 euro ad azienda davvero mi chiedo quanto sia possibile consentire una ripresa delle imprese. Presidente, prima dei ristori intanto oggi arrivano il capo della Protezione civile Curcio e il commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo in Sicilia. Ecco, che tipo di aiuto immagina o comunque intende chiedere. Immagino che vi vedrete più tardi quando arriveranno. Sì, certo. Io lo avevo già la scorsa settimana invitato il generale Figliuolo a venire in Sicilia, non sapevo che fosse già nel suo programma, ieri in Calabria e oggi nella nostra isola. Proprio mentre noi parliamo il generale dovrebbe essere arrivato a Messina. Nel pomeriggio lo incontrerò a Catania e faremo una visita nell'hub. A riceverlo stamattina, l'assessore alla salute Razza. Col generale Figliuolo parleremo di vaccini naturalmente, noi da diversi giorni in ogni città capoluogo abbiamo un hub con centinaia di persone fra sanitari, infermieri e volontari della protezione civile.