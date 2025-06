Napolitano, il ricordo di 70 anni di parabola politica

Dirigente di partito, uomo delle istituzioni, Capo dello Stato. Nel centenario della nascita di Giorgio Napolitano, la biblioteca e archivio storico del Senato ospita per due giorni un convegno di studi che ripercorre e celebra l'attività del Presidente emerito della Repubblica, all'interno del suo partito, nel Parlamento italiano ed europeo, nel governo, fino a ricoprire la più alta carica istituzionale. All'apertura della cerimonia ha partecipato il presidente Sergio Mattarella. Una figura che ha attraversato un intero secolo, quella di Napolitano, una parabola politica lunga settant'anni. "Giorgio Napolitano ha sempre cercato con la sua condotta di tenere un profilo alto, proteggere e valorizzare le istituzioni e renderle capaci di rispondere ai cambiamenti profondi subiti dalla società in questi ultimi decenni". "Ha contribuito a sviluppare, a radicare una cultura europeistica della sinistra italiana e la consapevolezza della centralità del processo di integrazione per il futuro del nostro paese". "Non poteva non vedere è stata l'ultima ansia della sua vita di combattente civile, sia un certo degrado della politica e parlo a livello mondiale, non solo per quanto ci riguarda sia e questo lo preoccupava ancora di più, l'emergere di forme di autocrazia". .