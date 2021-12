Nella corsa al Colle c'è l'incognita Covid

Stabilità e Covid sono questi due elementi che caratterizzeranno l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica; stabilità invocata da molti partiti e da Confindustria con Carlo Bonomi che ha chiesto senso di responsabilità e la maggior condivisione possibile nella scelta del successore di Mattarella. Si rafforza il fronte di chi vorrebbe Mario Draghi fino al 2023 a Palazzo Chigi per gestire un'emergenza che sembra lontana dal finire e questo lo escluderebbe automaticamente dalla corsa al Quirinale. Si potrebbe puntare sulle ipotesi Mattarella bis sebbene Il diretto interessato abbia più volte fatto capire di non considerare l'ipotesi. Secondo Famiglia Cristiana il capo dello Stato è l'italiano dell'anno capace negli ultimi 12 mesi segnati dalla pandemia, scrive il settimanale cattolico, di ricucire gradatamente il senso dell' identità e della sicurezza nazionale. L'altro elemento dirimente è il Covid che potrebbe costringere molti grandi elettori a non recarsi in aula per il voto, secondo alcune stime si tratterebbe di circa il 10% degli aventi diritto che potrebbero risultare contagiati, il Parlamento chiede Clemente Mastella decida in fretta come far votare quei grandi elettori che ha ragione del Covid non potranno essere fisicamente in aula. Soprattutto se si dovesse arrivare alla quarta votazione e quindi con la necessità soltanto della maggioranza assoluta. Non è un dettaglio visto i numeri dei contagi e il picco previsto proprio nei giorni delle elezioni del capo dello Stato. Con la maggioranza semplice il centrodestra avrà in mano il timone della situazione bisognerà vedere se, a quel punto, la candidatura di Silvio Berlusconi sarà ancora in piedi. Al lavoro anche Giuseppe Conte che riunendo i suoi parlamentari fa sapere che il Movimento 5 Stelle è disposto a votare una personalità di alto profilo anche se proposta dal centro destra ad eccezione di Silvio Berlusconi e cresce la preferenza per una candidatura femminile.