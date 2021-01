Il Governo Conte non ha la maggioranza, quindi un Governo responsabile va al Quirinale dimette il mandato e ragiona con le forze con cui ha lavorato fino adesso su come ripartire insieme. Un Governo meno responsabile promosso per concetto di responsabilità si arrocca sulla poltrona e pensa di poter continuare con la compravendita di qualche deputato, qualche senatore. Così, con queste condizioni e con questo arroccamento non si può affrontare un momento così drammatico per il Paese.