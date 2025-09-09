Nodi Lega, Salvini: Vannacci è un valore aggiunto

Mentre il centrodestra si arrovella sui candidati governatori da schierare nelle regioni ancora senza un nome, nella Lega esplode il caso Vannacci. Il protagonismo del vicesegretario campione di preferenze non piace alla vecchia guardia, prima la proclamata resistenza del presidente lombardo, Attilio Fontana contro il tentativo di Vannaccizzare il carroccio, e poi l'attacco frontale del vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio. Vannacci inizi a rispettare le regole della Lega, se non gli vanno bene faccia il suo partito l'europarlamentare ha dribblato gli attacchi. Andiamo avanti tutti insieme per una lega sempre più grande e influente a provare a mettere una pietra tombale sulla polemica è Matteo Salvini che in vista di Pontida fa sapere sul palco tutti i big della Lega, ognuno con il proprio stile e la propria personalità, stanno facendo crescere il movimento. Vannacci è un valore aggiunto stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme. Per il centrodestra mancano all'appello i candidati della Puglia, della Campania e del Veneto. proprio la regione culla del leghismo degli albori è terreno di scontro tra Salvini e fratelli D'italia che, forte degli ultimi risultati elettorali sul territorio, vorrebbe scippare all'alleato il feudo con un suo uomo, manovra che i vertici di via Bellerio vogliono stoppare mettendo in pista il vicesegretario Alberto Stefani. I candidati, assicurato il capogruppo di fratelli D'italia alla Camera Galeazzo Bignami saranno indicati prima del voto nelle Marche fissato per il 28-29 settembre Ma non è ancora confermato il tavolo previsto nelle prossime ore tra i leader per risolvere il Tetris delle candidature. Per la Puglia circola il nome del deputato di Forza Italia Mauro Datis e per la Campania, rispetto all'ipotesi del viceministro di fratelli D'italia Edmondo Cirielli, sembra più concreta quella di un profilo civico, il rettore Matteo Lorito o Giosi Romano. Sul versante del centrosinistra chiuse le candidature in Puglia e Campania con la scelta di Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Il governatore uscente Vincenzo De Luca torna ad attaccare se il buongiorno si vede dal mattino buonanotte, noi avevamo deciso di discutere prima dei programmi e poi dei nomi e hanno fatto tutto il contrario. Intanto in Calabria Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare di AVS, è stato escluso dalle liste elettorali regionali perché a seguito di una condanna a 18 mesi è scattata l'incandidabilità. .