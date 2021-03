Alle restrizioni previste dalle fasce rosse e arancioni bisognerà abituarsi ancora, almeno fino al prossimo primo maggio. Per quella data infatti è improbabile che in Italia tornino le zone gialle. È l'ala rigorista del governo che prevale, tenendo bene a mente la curva dell'epidemia che, seppur in lieve miglioramento, non dà tregua a nuovi contagi e nuovi ricoveri. A stabilire le prossime regole sarà comunque un nuovo decreto in vigore dal 7 aprile all'insegna di ulteriori strette. Come già successo per Natale, come accadrà per Pasqua, è possibile che anche i fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio siano blindate e l'Italia si tinga tutta di rosso. Ovunque bar e ristoranti resteranno chiusi, ma come sempre sarà consentito l'asporto e le consegne a domicilio. Dopo Pasqua dovrebbero tornare a scuola in presenza, anche in zona rossa, tutti gli alunni fino alla prima media. Resta prorogato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 e anche il divieto di spostarsi tra regioni. Per muoversi occorre sempre l'autocertificazione. Un nucleo famigliare senza parenti e amici può invece sempre raggiungere la propria seconda casa anche in fascia rossa. Solo Toscana, Valle d'Aosta, Puglia, Alto Adige e Campania hanno detto stop all'ingresso da altre regioni anche a chi ha una seconda abitazione. Per entrare in Sicilia e Sardegna occorre invece sempre sottoporsi a tampone. Si allontana poi la possibilità di far ripartire le attività sportive nelle piscine e nelle palestre, nessuna riapertura per cinema e teatri, chiusi anche musei e mostre. Intanto nelle prossime ore scatta la nuova mappa dei colori. L'unica regione promossa è il Lazio che da martedì passa in arancione. Peggiorano invece Calabria, Toscana e Valle d'Aosta che da lunedì passano in zona rossa. Ma dal 3 al 5 aprile entra in vigore la stretta di Pasqua, in un'Italia tutta rossa si torna quasi in lockdown. Si esce solo per comprovate esigenze di necessità, lavoro e salute. Unica deroga la possibilità, una sola volta al giorno, di fare visita a parenti o amici e raggiungere le seconde case.