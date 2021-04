E noi abbiamo proposto al Governo di fare un check, un tagliando già questa settimana, per cominciare a riaprire dalla prossima le attività che si possono riaprire in sicurezza, laddove si può riaprire in sicurezza. All'esterno, per esempio, è provato che il tasso di contagio è minimo, allora perché non aprire i ristoranti, i bar che hanno la possibilità di somministrare i loro prodotti all'esterno, magari non facendo pagare loro la tassa sull'occupazione.