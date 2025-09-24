Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro l'umanità

Il 24 settembre i Radicali Italiani hanno presentato un esposto al tribunale dell’Aja contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani, Piantedosi, Nordio e Salvini. La denuncia riguarda l’attacco della Guardia costiera libica all’Ocean Viking, colpita con oltre 100 spari mentre salvava migranti. Secondo Filippo Blengino, il governo italiano è complice per i finanziamenti alla Guardia costiera libica. I Radicali parlano di violazioni sistematiche dei diritti umani e chiedono chiarezza sui presunti crimini contro l’umanità. .