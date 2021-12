"Sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rivendico. Stiamo parlando di una nave spagnola, che ha raccolto immigrati in acque libiche, che ha gironzolato per 15 giorni nel Mediterraneo che ha rifiutato di andare in Tunisia, che ha rifiutato di andare a Malta, che ha rifiutato di andare in Spagna; ha deciso di venire in Italia, infrangendo le leggi, a processo ci va il ministro che ha difeso il suo paese, siamo veramente su "Scherzi a parte".