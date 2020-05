Orlando: bene riaperture differenziate, tener conto dei dati

Mi sembra che stia passando un principio che noi abbiamo affermato dall'inizio, cioè non si tratta di aprire o chiudere indiscriminatamente a prescindere dalla curva epidemica, ma di tenere conto della situazione che si va determinando nelle diverse regioni. Il che non significa fare ognuno quello che vuole. Io credo che questa vicenda abbia messo in evidenza i limiti anche del nostro assetto istituzionale. Si tratta piuttosto di tener conto di come l'epidemia procede in modo diverso nelle diverse regioni e questo credo che sia buonsenso e sia anche una regola di carattere generale.