Orlando: risorse decreto arrivino presto a destinazione

Il decreto è uno strumento per il riscatto, è uno strumento per aiutare chi è stato più fortemente colpito dalla crisi e dal virus, è uno strumento per aiutare ad uscire da questa situazione le famiglie, le imprese, i lavoratori. Adesso, tutto il nostro impegno è per fare in modo tale che non ci siano intralci burocratici e che queste risorse arrivino al più presto possibile alla destinazione dovuta, cioè le persone e le famiglie, le imprese.