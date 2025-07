Palestina, Schlein: Italia riconosca Stato palestinese

La nostra domanda è semplice, Ministro: che cosa aspetta l'Italia? Se non ora, quando? Che cosa state aspettando? Noi vi chiediamo di riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina perché è giusto e perché anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato, perché le vite dei palestinesi non valgono di meno. La Presidente Meloni dice che sarebbe controproducente, ma qui l'unica cosa controproducente è la vostra inerzia complice davanti ai crimini di Netanyahu.