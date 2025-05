Palazzo Chigi: Italia parteciperà a call pre vertice lunedì

Sì, buonasera Giorgio Meloni chiude la sua missione di tre giorni in Asia centrale, riparte per Roma e lo fa annunciando che anche l'Italia sarà presente ai negoziati di Istanbul tra Russia ed Ucraina. Per tutta la giornata si era pensato che solo Francia, Regno Unito e Germania fossero le delegazioni ammesse, in un primo momento la stessa presidente del Consiglio ha abbozzato di fronte a questa possibilità, sottolineando che l'importanza non sia nei formati, ma nel contributo che ogni paese dà, ma in tempo reale è stato il suo consigliere diplomatico ad informare lei e la stampa che invece anche il nostro Paese sarà presente. Nelle prossime ore ci saranno continue call di collegamento con gli alleati, ma il dato centrale è che i nostri funzionari siederanno al tavolo di Istanbul. Le parole di Giorgia Meloni. "Non ragionerei in termini di esclusione questo gioco diciamo a fare sempre finta che l'Italia non conta niente, io non lo condivido. Poi ci sono questioni sulle quali chiaramente alcune nazioni fanno un lavoro e si sono diciamo portate avanti di più rispetto ad alcune disponibilità. Su questo sapete, insomma l'Italia come, come è mossa, ma ah no scusa. Ah ecco e allora lei ha fatto una domanda. Ah va bene e allora ragazzi, allora mi hai fatto una domanda su una cosa. T'ho risposto fidandomi di te". Fari puntati anche sul faccia a faccia con il Presidente francese Emmanuel Macron previsto per martedì prossimo a Roma, si è fatta molta panna montata su questo incontro, dice Giorgia Meloni, siamo due leader che discutono, sono felice che venga a Roma tra di noi, nulla di personale, anche in questo caso le parole del Presidente del Consiglio. "Italia e Francia sono due nazioni amiche, sono due nazioni alleate. Sono due nazioni che hanno posizioni totalmente convergenti su moltissimi dossier, sono anche nazioni che delle volte hanno delle divergenze. Siamo due leader che si confrontano, ci siamo visti tantissime volte, ci vedremo anche questa, le materie da discutere sono una infinità, e sono molto contenta che Emmanuel Macron venga a Roma, così avremo l'occasione per sederci per insomma con un po' di calma affrontare questi vari dossier". Sui dazi la convinzione che l'Europa stia facendo bene non sta perdendo tempo, ma bisogna arrivare ad un accordo di cornice per poi scendere nei dettagli e infine, il dolore e lo sgomento per l'uccisione di Martina da parte del suo ex fidanzato. Dobbiamo fare di più, anche se abbiamo fatto tanto, dobbiamo capire cosa non funziona. Su questi temi non servono appelli. Io ci sono per chiunque abbia idee e proposte. A te. .