Oggi è una giornata di grande dolore per tutti i cattolici e ci uniamo in preghiera con la Chiesa universale per Papa Francesco. Papa Francesco è stata una persona eccezionale. Una persona che ha dato speranza a milioni di cattolici e di non cattolici, una persona che ha tentato di perseguire la pace fino all'ultimo giorno, una persona che sicuramente ha lasciato un segno nella storia dell'umanità. Ci mancherà.