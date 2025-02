Parodi (Anm): giudici italiani liberi e indipendenti

I giudici italiani sono liberi e sono assolutamente indipendenti. I pubblici ministeri italiani. Ci sono stati dei problemi e dove non ce ne sono stati, ma sono dei professionisti che lavorano per una ricerca della verità a trecentosessanta gradi. Io voglio che i pubblici ministeri italiani continuino a essere in questi termini esattamente i primi baluardi per le garanzie dei cittadini a fronte alla legge. Non cambiamo questo. Non cambiamolo per favore, eh, lo so che non c'è scritto nella riforma, ma sappiamo tutti che quello che potrà accadere. Combattiamo un sistema disciplinare che potrebbe essere indirettamente intimidatorio verso chi fa onestamente il suo lavoro. Questo vuol dire anche un attacco all'indipendenza. .