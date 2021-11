I partiti alle prese con questioni interne

La pandemia e il Governo Draghi, l'astensionismo delle ultime amministrative. Una crisi che viene da lontano e che ora coinvolge tutti, tutte le forze politiche. Identità, strategia, formazione del personale politico: le parole d'ordine. Di fronte a un futuro incerto e realisticamente condizionato dal taglio di 400 parlamentari dalla prossima legislatura, tutti i partiti sono alle prese con questioni interne. Nella Lega, il Consiglio Federale ha rinviato all'assemblea programmatica di dicembre, la sintesi di un confronto ancora aperto tra il Segretario e il Ministro Giorgetti, tra i sovranisti e coloro che non vedono un futuro fuori o contro l'Europa. La nostra forza è da sempre la compattezza, ripete Salvini in un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, in cui ribadisce che non porterà la Lega in gruppetti che inseguono la Sinistra. "Abbiamo parlato di futuro, perché per me le polemiche sono una fastidiosa perdita di tempo, il confronto è bello, la polemica no". Stesso dibattito sull'altro fronte politico, nel PD. "Superiamo liti interne, superiamo logiche correntizie, guardiamo all'esterno, parliamo con i cittadini, con gli italiani e soprattutto voglio lanciare un grande messaggio di una politica di prossimità". Segretario che da Pisa, rinvia la discussione sull'elezione del capo dello Stato a gennaio, così come quella sulla Legge Elettorale. Fino ad allora sarà tutto bloccato, spiega. Tutto da definire, anche il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, segnato da divisioni interne e scontri per il ruolo di capogruppo parlamentari. Insomma, tutto in discussione. Il sistema politico non funziona, va ricostruito compresi i partiti, afferma in un'intervista Massimo D'Alema, che si esprime per un sistema proporzionale con sbarramento al 5% e il ritorno del finanziamento dei partiti.