Pd-M5s incontro ieri tra Letta e Di Maio

Nella lunga marcia verso le amministrative d'autunno continuano le prove di dialogo tra Movimento Cinque Stelle e PD, un'alleanza tutta da costruire e definire che ha avuto un altro passaggio fondamentale, dopo aver visto Conte, il segretario Dem Letta ha incontrato ieri alla Farnesina Di Maio, incontro in cui sarebbe emersa una forte intesa, entrambi i partiti sono impegnati in una riorganizzazione e ristrutturazione, la settimana si chiude per il PD con il rinnovo della guida tutta al femminile dei gruppi parlamentari e per il Movimento Cinque Stelle con l'intervento in streaming del leader in pectore Conte. Tra i Cinque Stelle segnati e divisi come il PD da correnti, rimane il malumore soprattutto per due questioni, soltanto sfiorate da Conte, il rapporto con Rousseau Casaleggio e il tetto dei due mandati. Patuanelli Ministro dell'Agricoltura ricorda come nel futuro statuto ci sarà un riferimento chiaro alla collocazione nel campo del centrosinistra del movimento, e che l'esperienza di chi ha maturato due mandati non potrà essere perduta. Più diretta la nuova Assessora alla Regione Lazio, Roberta Lombardi secondo la quale la rigenerazione del Movimento deve portare alla morte della dittatura dei like e della popolarità sul web e alla vittoria della competenza.