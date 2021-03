PD, Madia accusa: su capogruppo camera è cooptazione

Da competizione a cooptazione, succede secondo Marianna Madia nel Pd. La Madia, l'accusatrice è in corsa con Debora Serracchiani, per il ruolo di capogruppo dei Dem alla Camera. La Serracchiani, l'accusata, rivendica la sua autonomia. Doveva essere il segno del cambiamento voluto dal neo segretario Enrico Letta, che ha promosso il ricambio al femminile dei vertici del partito in Parlamento. Rivendico il fatto che ovviamente non basta una donna purchessia, una donna con la sua autonomia, con le sue idee che compete, così come competono gli uomini insomma. Quindi, i gruppi si auto determinano, Letta ha fatto molto bene a raccogliere un malessere, una richiesta molto forte che veniva non solo dalle donne del Partito Democratico di dare un segnale forte dopo la ferita di una squadra totalmente al maschile. Marianna Madia, però, vede ora una trama gattopardesca. Tutto deve cambiare perché nulla cambi. La sua accusa messa nero su bianco in una lettera aperta ai colleghi è che dietro i nomi nuovi ci siano i vecchi metodi della politica. Accordi fra correnti per spartirsi il potere interno. Il dito sarebbe puntato contro la scelta di base riformista di Guerini e Lotti di appoggiare il nome della Serracchiani in cambio della vicepresidenza. Graziano del Rio, accusato di essere uno dei registi dell'operazione, respinge sdegnato le accuse. Non merito accuse di manovre non trasparenti, dice. Enrico Letta aveva immaginato una sana e bella competizione. Alla Camera martedì si voterà per scegliere il nuovo capogruppo in un clima tutt'altro che idilliaco.