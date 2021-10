Pensioni, Salvini: lavoriamo per quota 41

Ci siamo confrontati col Ministero dell'Economia, mi sono confrontato più volte col presidente Draghi e troveremo una soluzione non che accontenti Salvini e la Lega ma che tenga in buon conto i diritti e le ambizioni di migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori. Cioè tornare alla legge Fornero dal primo gennaio significa passare da 62 a 67 anni di età per andare in pensione. Fra i nostri obiettivi finali c'è quota 41, ovviamente non sarà questo temo il Governo che approverà quota 41 perché molti italiani han cominciato a lavorare da giovani. In queste ore stiamo cercando di tenere insieme le sensibilità di tutti e ripeto un anno e mezzo di Covid non possono essere passati sotto silenzio.