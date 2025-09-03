Per gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesa

Con la guerra scoppiata alle porte di casa, i cittadini europei chiedono un'UE solida che giochi da protagonista nello scenario geopolitico internazionale. A rivelarlo sono i nuovi dati di Eurobarometro, il sondaggio promosso dalle istituzioni europee. La maggioranza degli intervistati ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo più importante in termini di protezione dalle crisi globali e dai rischi legati alla sicurezza. Più di tre quarti pensano che l'Unione abbia bisogno di più mezzi per affrontare queste sfide, mentre la quasi totalità chiede maggiore unità tra i 27 paesi membri. Per rafforzare la propria posizione, secondo il 37% dei cittadini del vecchio continente, bisognerebbe concentrarsi sul tema della sicurezza e della difesa. Temi di minore interesse per gli italiani, dove il dato si ferma al 29. Per il 46% degli italiani, invece, la priorità è quella di occuparsi dell'inflazione e del costo della vita. Al centro del sondaggio anche l'impatto delle istituzioni europee sulla vita di tutti i giorni. Quasi tre intervistati su quattro affermano che le azioni dell'UE hanno un peso sulla loro vita quotidiana. La metà lo considera positivo, un dato che sale al 63% tra gli intervistati italiani e poi l'ampliamento dei confini dell'Unione. Il 56% dei cittadini europei è favorevole a un allargamento dell'UE e lo considera vantaggioso per i singoli paesi. L'Italia si colloca leggermente sotto la media europea con il 53% di favorevoli. L'idea raccoglie più consenso tra i giovani, sono circa due terzi, quelli di età compresa tra i 15 e i 39 anni, a ritenere che i paesi candidati dovrebbero aderire all'UE, una volta soddisfatte le condizioni necessarie. Tra le preoccupazioni, la più menzionata è l'immigrazione incontrollata. Tra i paesi candidati, l'Albania è quello che raccoglie più simpatie a seguire l'Ucraina. .