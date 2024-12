Va ricondotto un po' il pronunciamento del CSM sull'aver previsto una attribuzione di competenza delle Corti d'Appello, anziché dei Tribunali. Per carità, porto profondo rispetto, ma non capisco, insomma è solo una cosa organizzativa, significa aver spostato la competenza, la trattazione di una materia, da un tribunale alla Corte d'Appello. Non capisco cosa incide nel sistema complessivo giudiziario. Però è una legittima presa di posizione, ci mancherebbe.