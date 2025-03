Picierno a Sky TG24: piano difesa Ue necessario e non più rinviabile

Io penso che la Presidente Von der Leyen abbia molta ragione quando sottolinea la difficoltà dei tempi che viviamo, che sono rappresentati da una saldatura molto preoccupante tra la destra estrema, rappresentata in questo momento dall'amministrazione americana guidata da Donald Trump e il regime criminale di Vladimir Putin. Entrambi purtroppo hanno come obiettivo comune l'indebolimento dell'Unione Europea. Con questa realtà bisogna, purtroppo io dico, fare i conti e fa bene la Presidente Von der Leyen a sottolineare il contesto. In questo contesto è decisivo, non più rinviabile, che l'Europa sia capace di una propria autonomia strategica. Significa della capacità di difendersi, perché non avremo più l'ombrello americano come è accaduto evidentemente negli anni scorsi e quindi è necessario avere una nostra capacità di difesa. E questo passa naturalmente per un piano. Il piano della Presidente Von der Leyen è intanto una bozza, è una bozza che può essere migliorata, deve essere migliorata, ma rappresenta un primo passo, io credo, assolutamente necessario e non più rinviabile. .