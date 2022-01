Piemonte, Cirio: buono il lavoro sulla vaccinazione

"Noi siamo soddisfatti del fatto che il sistema funziona anche nel convincimento. Ad agosto 2021 noi avevamo circa 800.000 persone over 12 in Piemonte che potevano essere vaccinati ma non avevano aderito alla vaccinazione. Oggi sono a circa 450.000, vuol dire che da agosto ad oggi 350.000 persone che non siano vaccinate hanno deciso di farlo. Quindi con questo spirito noi ci auguriamo che questa platea possa estendersi ancora di più ma soprattutto vedendo i numeri, i numeri dimostrano che il vaccino funziona. Il vaccino funziona non dalla positività, nessuno ha mai detto e nessuno mai scritto che il vaccino non fa diventare positivi. Il vaccino ti protegge dalle conseguenze gravi della malattia e quindi ti evita di andare in ospedale e soprattutto riduce per le fasce anziane in più che tutto la letalità di questo male.