Pisano: non si usa la salute per scambi politici

Non si scherza con la salute, non si scherza con quello che è successo e penso che non sia opportuno in questo momento utilizzare della salute, utilizzare i morti che ci sono stati e tutto quello che l'Italia e tutto il mondo ha vissuto per scambi politici non adeguati in questo momento. Concentrazione sui vaccini, concentrazione sulla logistica, sulla distribuzione. Adesso iniziano già i primi richiami, quindi sono già passati i primi 21 giorni, è importantissimo che vada avanti questo piano nel massimo della serenità, professionalità che possiamo portare in questo momento, per cui su questo tema c'è unità, perché ovviamente tutti vogliono uscire da questa condizione, c'è unità dell'Italia con l'Europa e si deve andare avanti anche qua a lavorare a testa bassa, risolvere i problemi che spesso si incontrano, problemi nuovi per tutti, perché stiamo vivendo un momento nuovo e complicato, ma sono certa che si arriverà all'uscita da questo momento. Dobbiamo tenere, come ha detto Speranza. Servono più dosi di vaccino, Speranza ha detto il terzo vaccino probabilmente verrà autorizzato a giorni, a settimane, avremo a disposizione più dosi dei vari vaccini.