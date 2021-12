Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un'occasione storica per rendere l'industria e l'economia più innovative e più sostenibili. Rappresenta anche, un'opportunità straordinaria per ridurre le disuguaglianze di genere, di reddito, di generazione. Per realizzare questi obiettivi, dobbiamo procedere in modo coerente e come direbbe Carli, ordinato. Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare. Vale per il Governo, per gli Enti territoriali e per il settore privato.