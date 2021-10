Pnrr, Mattarella: ripresa c'è, sia strutturale

La nostra economia sta crescendo oggi con ritmi che appaiono incoraggianti, superiori alla media degli altri partner europei. In parallelo va sottolineato, con l'andamento della campagna vaccinale, che in Italia sta avendo più successo che altrove. La sfida è andare oltre questa congiuntura favorevole e di coglier l'occasione per porre le basi di un miglioramento strutturale delle nostre reti, dei nostri fattori produttivi, dei nostri servizi. E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la grande occasione che non possiamo perdere.