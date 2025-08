Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni

Il Ponte sullo Stretto "sarà un simbolo ingegneristico di rilevanza globale, una dimostrazione della forza di volontà e della competenza tecnica dell'Italia, che ha pochi paragoni nel mondo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della riunione del Cipess che ha dato il via libera al progetto definitivo dell'opera. "Crediamo in questa infrastruttura - ha sottolineato la premier - così come crediamo in tutte le infrastrutture che questa nazione aspetta da decenni e che devono costituire l'ossatura per una nazione più veloce e moderna". .