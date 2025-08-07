Ponte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoro

"120 mila unità di lavoro stimate durante i cantieri, centinaia di imprese italiane coinvolte. Ovviamente Messina e Reggio Calabria faranno la parte del leone, infatti, ho chiesto scuole di formazione sul territorio per dare spazio ai giovani per lavorare qua e poi penso a quanti ingegneri, architetti, geometri e artigiani potranno finalmente rimanere nella loro terra e creare ricchezza. Quella di oggi è una giornata bellissima. Non capisco come si possa dire di no. È un'opera che non ha eguali al mondo. Ci sarà solo da lavorare e impegnarsi. Ma la cosa che mi rende orgoglioso è che per tanti giovani, siciliani e calabresi, ci sarà un'opportunità di lavoro qua. Adesso potranno laurearsi e rimanere in Sicilia e in Calabria per fare qualcosa per la propria terra", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. .