È chiaro che l'obiettivo è che non si rescinda nessun contratto, a differenza di quanto accadde con Monti nel passato, perché a un livello tale di avanzamento progettuale non si è mai arrivati. Dal 1971 ad oggi è la prima volta che si arriva all'approvazione del piano economico e finanziario con la totale copertura, e col progetto definitivo e da oggi si lavora per il progetto esecutivo. Quindi vuol dire che poi, spero che nessuno fra qualche anno arrivi, bloccando quello che ormai è in corsa. .