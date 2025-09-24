Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti

La Corte dei Conti chiede lumi sul ponte sullo Stretto e lo fa con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali indirizzate alla Presidenza del Consiglio. Al centro dei dubbi della magistratura contabile c'è la recente delibera con cui il CIPES, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato il progetto definitivo per il ponte, trasmesso dal Ministero guidato da Matteo Salvini. I rilievi dei giudici riguardano le tempistiche e le modalità di trasmissione di alcuni atti, ma anche un disallineamento sui costi previsti per l'opera. Si chiedono poi chiarimenti sui motivi imperativi di interesse pubblico, quelli legati alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica e alle conseguenze positive per l'ambiente. In sostanza, la delibera appare per la Corte più come una ricognizione delle attività che una valutazione dei risultati. Pochi giorni per rispondere, 20, dal Ministero delle Infrastrutture replicano con la Corte dei Conti solo un fisiologico confronto. "In normali interlocuzioni tra amministrazioni ci sono state delle richieste della Corte dei Conti di approfondimento e quindi queste verranno immediatamente consegnate alla Corte". In ogni caso il ponte sullo Stretto, sottolineano dal MIT, non è in discussione per Salvini i lavori potrebbero partire nelle prossime settimane, di tutt'altro avviso le opposizioni. "Il governo deve dare una risposta, ma deve dare una risposta vera e deve smettere di cercare di cambiare semplicemente le norme per portare avanti un progetto che serve solo a nutrire la loro propaganda". Intanto il Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione parlamentare. .