Pontida, Salvini dice no a esercito Ue e omaggia Kirk

00:02:08 min
|
43 minuti fa

Il tradizionale raduno di Pontida è un omaggio a Charlie Kirk, l'attivista americano ucciso nei giorni scorsi. L'omaggio arriva la sera che precede il raduno con il lungo sfogo di Vannacci e poi dal palco della manifestazione è lo stesso Salvini a chiedere un minuto di applausi dedicati a lui. "No alla guerra e difesa della civiltà occidentale": dal palco Bergamasco, Salvini e la Lega vanno all'attacco dell'Unione europea e delle sue politiche e annuncia per il 14/02 una grande manifestazione a difesa dell'Occidente. "L'Italia è contro la guerra e noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a combattere e a morire in Ucraina. Non siamo in guerra contro nessuno. Abbiamo il dovere di provare a fermare ogni guerra, compresa anche quella fra Israele e i terroristi di Hamas, salvando le vite di ogni bambino. L'auspicio di arrivare in futuro a due popoli e due Stati, è il mio e il nostro auspicio". Il leader della Lega snocciola i risultati del governo, annuncia la flat tax, gioisce per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e per la riforma della giustizia e precisa come: nei momenti difficili le banche italiane daranno il loro contributo per aiutare chi non ce la fa. Sul palco è tornato anche il vicesegretario del partito, Roberto Vannacci, secondo il quale il giuramento di Pontida andrebbe insegnato nelle scuole, così come andrebbero insegnati ai ragazzi chi sono stati gli eroi della Decima Mas. Sul palco anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha ribadito come chiedere che la presidenza della regione Veneto resti leghista, non è lesa maestà. Tocca al Ministro dell'Economia Giorgetti dipanare i malumori che nelle ultime settimane si erano manifestati in alcune riunioni dei vertici leghisti: "Serve un solo capo, ci vuole rispetto per la gerarchia, perché altrimenti finiremo come tutti gli altri che sono scomparsi nel nulla". .

Lega, il discorso integrale di Salvini al raduno di Pontida
politica
Lega, il discorso integrale di Salvini al raduno di Pontida
00:30:31 min
| 1 ora fa
Il discorso integrale di Meloni alla kermesse dei giovani di FdI
politica
Il discorso integrale di Meloni alla kermesse dei giovani di FdI
00:28:56 min
| 1 ora fa
Salvini: mozioni Lega contro guerra, mai italiani in Ucraina
politica
Salvini: mozioni Lega contro guerra, mai italiani in Ucraina
00:00:36 min
| 2 ore fa
Meloni: quali libertà stiamo negando? Difendiamo cittadini
politica
Meloni: quali libertà stiamo negando? Difendiamo cittadini
00:00:36 min
| 3 ore fa
Gentiloni: opposizioni non pronte per governo
politica
Gentiloni: opposizioni non pronte per governo
00:01:29 min
| 5 ore fa
Salvini: maglie per Kirk? Non abbiamo armocromisti come Schlein
politica
Salvini: maglie Kirk? Non abbiamo armocromisti come Schlein
00:00:33 min
| 17 ore fa
Jet russi, Crosetto anticipa viaggio in Estonia
politica
Jet russi, Crosetto anticipa viaggio in Estonia
00:01:56 min
| 18 ore fa
Jet russi, Tajani: rafforzare sicurezza Nato
politica
Jet russi, Tajani: rafforzare sicurezza Nato
00:00:29 min
| 19 ore fa
Jet russi, Vannacci: sconfinamento non è attacco armato
politica
Jet russi, Vannacci: sconfinamento non è attacco armato
00:00:21 min
| 21 ore fa
Mattarella celebra 130 anni del Tempio metodista
politica
Mattarella celebra 130 anni del Tempio metodista
00:01:00 min
| 22 ore fa
Tajani: Putin non vuole guerra, sono provocazioni. Linea estera la diamo io e Meloni
politica
Tajani: Putin non vuole guerra, sono provocazioni. Linea estera la diamo io e Meloni
00:00:24 min
| 1 giorno fa
Meloni: Fitch conferma che il percorso del governo è giusto
politica
Meloni: Fitch conferma che il percorso del governo è giusto
00:01:56 min
| 1 giorno fa
