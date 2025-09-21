Pontida, Salvini dice no a esercito Ue e omaggia Kirk

Il tradizionale raduno di Pontida è un omaggio a Charlie Kirk, l'attivista americano ucciso nei giorni scorsi. L'omaggio arriva la sera che precede il raduno con il lungo sfogo di Vannacci e poi dal palco della manifestazione è lo stesso Salvini a chiedere un minuto di applausi dedicati a lui. "No alla guerra e difesa della civiltà occidentale": dal palco Bergamasco, Salvini e la Lega vanno all'attacco dell'Unione europea e delle sue politiche e annuncia per il 14/02 una grande manifestazione a difesa dell'Occidente. "L'Italia è contro la guerra e noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a combattere e a morire in Ucraina. Non siamo in guerra contro nessuno. Abbiamo il dovere di provare a fermare ogni guerra, compresa anche quella fra Israele e i terroristi di Hamas, salvando le vite di ogni bambino. L'auspicio di arrivare in futuro a due popoli e due Stati, è il mio e il nostro auspicio". Il leader della Lega snocciola i risultati del governo, annuncia la flat tax, gioisce per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e per la riforma della giustizia e precisa come: nei momenti difficili le banche italiane daranno il loro contributo per aiutare chi non ce la fa. Sul palco è tornato anche il vicesegretario del partito, Roberto Vannacci, secondo il quale il giuramento di Pontida andrebbe insegnato nelle scuole, così come andrebbero insegnati ai ragazzi chi sono stati gli eroi della Decima Mas. Sul palco anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha ribadito come chiedere che la presidenza della regione Veneto resti leghista, non è lesa maestà. Tocca al Ministro dell'Economia Giorgetti dipanare i malumori che nelle ultime settimane si erano manifestati in alcune riunioni dei vertici leghisti: "Serve un solo capo, ci vuole rispetto per la gerarchia, perché altrimenti finiremo come tutti gli altri che sono scomparsi nel nulla". .