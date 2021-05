Il problema dell'immigrazione non si risolve solamente nell'area Mediterranea, ma andrebbe curata e affrontata andando alle radici, alla fonte da dove parte questa emigrazione. E questa poi non è solo una responsabilità libica o maltese o italiana ma è una responsabilità comune. E vorremmo riattivare tutti i memorandum d'Intesa, tutti gli accordi e aprire gli orizzonti per incrementare anche lo scambio commerciale.