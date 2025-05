Premier time Meloni: “difesa ha un prezzo, spese a 2% Pil”

Il ritorno di Giorgia Meloni in Senato per il premier time che era stato rinviato per la morte del Papa e si svolge proprio nel giorno di apertura del conclave, vede la premier intervenire su tutti i temi principali del momento rispondendo alle domande del Parlamento e dopo avere chiarito che non c'è alcuna subalternità del suo governo agli Stati Uniti neanche in tema di investimenti nel paese, ribadisce che non verranno usati i fondi di coesione per aumentare le spese per la difesa e conferma che arriveranno al 2% del PIL. "L'Italia finalmente raggiungerà questo target nel corso del 2025 perché c'è un Governo che sa che mantenere gli impegni presi è fondamentale per farsi rispettare." Nessuna critica esplicita a Netanyahu, ma nel parlare di Medio Oriente Meloni dice di appoggiare il lavoro dei paesi arabi per arrivare alla soluzione due popoli due stati. "Siamo attenti e appoggiamo il lavoro che i paesi arabi stanno portando avanti. Credo che i paesi arabi siano la chiave di volta nella soluzione permanente del conflitto." E' sulle riforme soprattutto che poi si assiste al botta e risposta con Renzi, alle cui accuse di incoerenza Meloni replica, di sicuro non farò niente di ciò che ha fatto lei. "Premierato sta andando avanti, è una legge che io continuo a considerare la madre di tutte le riforme e non dipende da me, perché dipende dal Parlamento, ma sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita su questa riforma, esattamente come è intenzionata a procedere spedita sulla riforma della giustizia. Sulle preferenze, le confermo di essere favorevole all'introduzione delle preferenze nella legge elettorale." Sul capitolo migranti, avanti con determinazione sul protocollo Albania, dice la premier, in tema di sanità oggetto anche quello di botta e risposta con l'opposizione, Meloni rivendica l'operato del suo esecutivo e sulle liste d'attesa, sposta il focus sulle regioni che spiega, gestiscono le risorse stanziate per quello dal governo. Positive le reazioni della maggioranza all'intervento del Presidente del Consiglio, il Ministro Casellati assicura, stiamo riformando il paese e andremo avanti a farlo insieme. .