"Oggi siamo qua a Budapest per protestare contro il fatto che, di fatto. l'Ungheria di Orban non è più uno Stato europeo. Compra l'energia da Putin, mette il veto sulle sanzioni contro la Russia, limita la libertà della magistratura, la libertà appunto individuale, la facoltà di manifestare. Questo non è accettabile. E per un liberale è fondamentale dire con grande chiarezza che o ci si riconosce nei valori europei o si va fuori dall'Europa." .