Pride, Schlein: Divieto Orban è discrimazione istituzionale

"C'è una grandissima partecipazione, è il segno che non si può vietare l'amore per legge, non si possono cancellare le differenze per legge, non si possono cancellare i nostri corpi perché esistono, perché siamo persone, perché abbiamo dei diritti che sono diritti fondamentali. Vietare il Pride vuol dire discriminazione istituzionale non è accettabile nell'Unione Europea, dove se attacchi i diritti di una o di uno stai attaccando i diritti di tutte e di tutti. Per questo era per noi importante essere qui a portare piena solidarietà agli ungheresi e alla comunità LGBTQ+" .