Primarie allontanano Pd e M5s, nel Cdx si chiude per Milano

Quel che Letta e Conte provano faticosamente ad unire, sembra inesorabilmente dividersi con le Primarie DEM. È successo a Torino, rischia di succedere presto anche a Roma e Bologna. In Calabria i due leader lavorano per un candidato comune della società civile. A Torino è Stefano Lo Russo, il candidato Sindaco per il Centrosinistra, ma molti hanno considerato le Primarie un flop, meno di 12 mila votanti, per questa tornata elettorale torinese, molto lontano dalle 53 mila persone che votarono alle Primarie del Centrosinistra del 2011. Un calo fisiologico dovuto al Covid, secondo il Segretario PD Enrico Letta, che sulla sfida per Roma, rilancia. "Guardi arriverà al ballottaggio Roberto Gualtieri che vincerà le Elezioni Comunali a Roma al secondo turno, quindi io mi fermo qui, perché penso che questo è quello che accadrà e questo è il nostro impegno". Quel che è certo, è che anche Torino non sembra terreno fertile per l'asse PD-Cinque Stelle. La Appendino, Sindaca uscente del Movimento, ha dichiarato che non appoggerà il candidato PD, all'eventuale ballottaggio. Un campanello d'allarme per Giuseppe Conte, alle prese con la riorganizzazione del Movimento, che vorrebbe definire da qui a fine mese, puntando proprio su un'alleanza strutturale, nel Centrosinistra. Sul fronte opposto intanto Giorgia Meloni, dopo avere incassato l'accordo su Roma, lancia la volata finale per le Amministrative, uno sprint che però, non ha nulla a che fare con la leadership della coalizione, precisa: "Beh, ma mi pare di sì insomma, abbiamo sbloccato già Roma, abbiamo sbloccato la Calabria, abbiamo sbloccato Torino, penso che insomma, questa settimana, ragionevolmente, chiuderemo anche le altre grandi città. Per la crescita del nostro Partito è chiaramente un'ottima notizia, ma diciamo, la corsa interna al Centrodestra non ci interessa". È il momento di remare tutti dalla stessa parte, sembra fargli eco Matteo Salvini, che annuncia: in settimana ci sarà la chiusura del Centrodestra, tutta Italia avrà candidati unitari.