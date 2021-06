Da domani si inizia a lavorare insieme per la campagna elettorale, con i miei colleghi che si sono sfidati alle primarie e con i partiti della coalizione, abbiamo assoluta esigenza di mettere in campo un progetto per la città, è quello che faremo nelle prossime settimane. Sicuramente l'affluenza al voto è stata bassa, probabilmente ha influito il Covid, probabilmente ha influito la data non felice, il clima, ma c'è sicuramente un dato: dobbiamo recuperare soprattutto nelle zone periferiche della città, dove oggettivamente si è palesata la disaffezione allo strumento delle primarie e noi dobbiamo prendere un'iniziativa piuttosto robusta proprio nelle periferie. Dobbiamo ripartire tutti uniti, insieme, è stata una campagna improntata alla grande correttezza reciproca, io questo lo rivendico anche a nome dei miei colleghi. Da domani il Centro-Sinistra è di nuovo unito per vincere le prossime elezioni amministrative.