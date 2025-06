Processo Salvini-Saviano, vicepremier depone in aula

Se uno mi dà del mafioso o dell'amico della 'Ndrangheta non è normale, ma non è normale da ministro, non è normale da padre, è normale da cittadino italiano, anche perché ripeto, noi Mafia, Camorra e 'Ndrangheta l'abbiamo inseguita, perseguita, confiscata, sequestrata. Quindi insomma io sono abituato alle critiche, razzista, fascista, incapace, bandito e non querelo. Se scrivi sono amico della 'Ndrangheta e sono il Ministro della malavita, ovviamente aspetto che sia il giudice a decidere se è una critica o se è un insulto. .